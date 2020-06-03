AMD и NVIDIA не стоит бояться Intel DG1

В Сети появились результаты тестирования дискретной видеокарты Intel Xe DG1 в 3DMark.

В тесте Fire Strike при работе с процессором Intel Core i9-9900K новая видеокарта набрала всего 5538 очков. Чисто графический счёт составил 5960 баллов.

И это не сильно впечатляет. Старая видеокарта GeForce GTX 750 Ti показывает в том же тесте 5402 балла. Что касается GTX 1050, то этот ускоритель опережает Intel на 500—800 очков, отчего результаты DG1 выглядят ещё более скудными.

Видеокарта Intel Xe DG1

Также, прошлые результаты в Geekbench демонстрировали, что DG1 не сильно быстрее NVIDIA MX250, и это значит, что AMD и NVIDIA не стоит переживать за свой рынок.

Но не всё так плохо. К примеру, решение Intel оказалось на треть быстрее в плане графики, чем MX350. В общем, графика Xe не станет прорывом. Сейчас её целью является оценка рынка и собственных возможностей. Возможно, продвижение в составе ноутбуков. Ну а конкурентам пока волноваться совершенно не о чем.