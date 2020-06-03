AMD и NVIDIA не стоит бояться Intel DG1
В Сети появились результаты тестирования дискретной видеокарты Intel Xe DG1 в 3DMark.
В тесте Fire Strike при работе с процессором Intel Core i9-9900K новая видеокарта набрала всего 5538 очков. Чисто графический счёт составил 5960 баллов.
И это не сильно впечатляет. Старая видеокарта GeForce GTX 750 Ti показывает в том же тесте 5402 балла. Что касается GTX 1050, то этот ускоритель опережает Intel на 500—800 очков, отчего результаты DG1 выглядят ещё более скудными.
Также, прошлые результаты в Geekbench демонстрировали, что DG1 не сильно быстрее NVIDIA MX250, и это значит, что AMD и NVIDIA не стоит переживать за свой рынок.
Но не всё так плохо. К примеру, решение Intel оказалось на треть быстрее в плане графики, чем MX350. В общем, графика Xe не станет прорывом. Сейчас её целью является оценка рынка и собственных возможностей. Возможно, продвижение в составе ноутбуков. Ну а конкурентам пока волноваться совершенно не о чем.