Samsung анонсирует 50 Мпикс. фотосенсоры с Dual Pixel и Tetracell

Компания Samsung анонсировала новый фотосенсор ISOCELL GN1 разрешением 50 мегапикселей и размерами пикселя в 1,2 мкм.

Этот фотосенсор стал первым для компании, в котором она применила технологии Dual Pixel и Tetracell. Технология Dual Pixel гарантирует эффективную работу автофокуса, как это реализовано в датчике 108MP ISOCELL HM1, установленном в Galaxy S20 Ultra.

Датчик содержит 100 миллионов участков фазового автофокуса, которые позволяют сфокусировать объекты под любым углом к датчику. Также компания разработала программный алгоритм, который позволит захватывать изображения с качеством, сравнимым со 100 Мпикс. разрешением.

Фотодатчик Samsung ISOCELL GN1

Используя Tetracell, компания обеспечила улучшенные возможностью съёмки при слабой освещённости. Датчик ISOCELL GN1 объединяет 4 пикселя в один, виртуально удваивая размер пикселя до 2,4 мкм и повышая чувствительность в 4 раза. В результате можно получить 12,5 Мпикс. фотографии.

Среди прочих технологий в новом фотосенсоре отмечаются гироскопический электронный стабилизатор изображения, Smart ISO, HDR в реальном времени и запись в 8K при 30 к/с.

Фотосенсор поступит в массовое производство в этом месяце, а в смартфонах появится в конце года.