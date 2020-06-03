Microsoft уведомит пользователей Windows 10 о блокировке обновления

Компания Microsoft несколько дней назад начала продвижение майского обновления операционной системы Windows 10, которое имеет массу изменений и новшеств.

Обновление 20H1 было доступно на канале Insider почти 15 месяцев, однако оно ещё содержит несколько ошибок. Компания их каталогизировала и составила список, блокирующий установку обновления на некоторых машинах.

Раньше было трудно понять, почему вы не можете установить обновление, а средство Windows Updates показывало лишь сообщение «Ваша система обновлена». Теперь же компания внесла некоторые изменения на страницу обновлений, и, если оно запрещено компанией из-за известных проблем, вы увидите информацию об этом.

Информация о задержке обновления Windows 10

«Обновление Windows 10 May 2020 уже на подходе. Мы предлагаем это обновление совместимым устройствам, но ваше устройство пока не готово к нему. Когда ваше устройство будет к нему готово, вы увидите доступное обновление на этой странице. В настоящее время ничего предпринимать не нужно».

Это изменение позволяет точнее оценивать возможность обновления и совместимость с ним конкретного компьютера. Также оно подсказывает, что, если самые нетерпеливые пользователи используют ISO-образ с новой версией системы, они могут столкнуться с проблемами, и пока её использовать не стоит.