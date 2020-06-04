В драйвере Linux появился GPU Sienna Cichlid
То, что AMD готовит новую серию видеокарт Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA2 — ни для кого не секрет. И момент выхода приближается, поскольку в драйвере Linux появились новые упоминания об этих GPU.
Драйвер теперь включает дополнительные строки кода, которые намекают на Navi 21. В коде упоминаются GFX1030, GFX1010 и GFX1012, которые связывают с графическими процессорами Navi 21, Navi 10 и Navi 14. Phoronix утверждает, что этот патч подтверждает поддержку VCN 3.0 процессорами Navi и они имеют возможности аппаратного кодирования видео и содержат обновление DCN3 для дисплеев.
Программный инженер AMD Алекс Дюшер пояснил, что кодовое имя Sienna Cichlid означает «GPU от AMD. Этот патч даёт дополнительную поддержку, включая управление питанием, дисплеем, KFD, прерываниями, GFX, мультимедиа и так далее».