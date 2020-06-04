В драйвере Linux появился GPU Sienna Cichlid

То, что AMD готовит новую серию видеокарт Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA2 — ни для кого не секрет. И момент выхода приближается, поскольку в драйвере Linux появились новые упоминания об этих GPU .

Драйвер теперь включает дополнительные строки кода, которые намекают на Navi 21. В коде упоминаются GFX1030, GFX1010 и GFX1012, которые связывают с графическими процессорами Navi 21, Navi 10 и Navi 14. Phoronix утверждает, что этот патч подтверждает поддержку VCN 3.0 процессорами Navi и они имеют возможности аппаратного кодирования видео и содержат обновление DCN3 для дисплеев.

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