NVIDIA с партнёрами начинает выпуск GTX 1650 с памятью GDDR6

Компания NVIDIA подготовила обновление для видеокарты GTX 1650, которое предполагает установку памяти типа GDDR6. Переход на новый тип памяти обеспечит 50% прирост производительности этой подсистемы в играх.

Сегодня видеокарты GTX 1650 с память GDDR6 со скоростью 12 Гб/с представили разные компании-производители.

Оригинальная GTX 1650 имеет 896 ядер CUDA и 4 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 8 Гб/с и шиной 128 бит, что обеспечивает пропускную способность в 128 ГБ/с.

Видеокарта ROG STRIX GTX1650 4GD6 GAMING

При переходе на память со скоростью 12 Гб/с, при условии применения той же шины шириной 128 бит, пропускная способность вырастает до 192 ГБ/с, заполнив разрыв между обычной версией GTX 1650 и GTX 1650 Super. Что касается GPU , то обновлённая версия должна основываться на той же микросхеме TU117-300 с референсной частотой 1590 МГц.

Что касается GTX 1650 Super, то она уже основана на 12 Гб/с памяти GDDR6, однако ещё и использует процессор TU116-250 со 1280 ядрами CUDA .

Примечательно, что реальная производительность видеокарты возросла незначительно. К примеру, в играх прирост составил от 2% до 10%, а в синтетических тестах от 5% до 8%. Учитывая столь незначительный подъём производительности, многие обозреватели выразили мысль, что главной причиной перехода на память GDDR6 стал дефицит старой памяти GDDR5.