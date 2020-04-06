Sony выпускает средство написания музыки на базе ИИ

Sony Computer Science Laboratories (Sony CSL) запустила сервис создания музыки с применением искусственного интеллекта, который получил название FlowMachines.

В его основе лежит Flow Machines Profession (FM Pro), которая интегрирует человеческую креативность с рекомендациями системы искусственного интеллекта, который предлагает мелодии, аккорды и ритм, позволяя с лёгкостью создавать мелодии по вкусу автора.

FlowMachines Pro с искусственным интеллектом

Система FM Pro достигает этого, выражая стиль и ритм песни с помощью Style Palette, которая является моделью машинного обучения, анализирующей данные подготовленные Sony CSL. Для её использования необходимо запустить плагин FlowMachines Pro на цифровой звуковой рабочей станции (DAW — Digital Audio Workstation) и выбрать палитру стилей основываясь на последовательности аккордов создаваемой песни. После этого пользователь нажимает кнопку «создать», и Style Palette предложит несколько вариантов мелодий с аккомпанементом и ритмом на основе выбранной последовательности аккордов.

Если предложенные варианты удовлетворяют автора, то он просто перетягивает трек в DAW. Если нет — то нужно снова создать мелодию, чтобы получить новые предложения. После выбора аккордов, вся музыкальная информация может быть отображена в виде данных MIDI.