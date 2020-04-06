Редактор гипертекста в RTSS 7.3.0 наращивает функционал
Короткая сводка того, что было добавлено в плагин для RivaTuner Statistics Server за последнюю неделю.
RTSS 7.3.0 с новым редактором гипертекста, о котором мы уже писали, продолжает набирать обороты и в скором времени увидит свет:
- Ещё немного улучшенный браузер спрайтов.
- Нативный источник данных для отображения пинга.
- Встраиваемые в гипертекст таблицы. Форматированные таблицы — родная и нативная форма представления оверлея, хорошо знакомая всем пользователям MSI AB. Теперь GUI для формирования таких таблиц доступно и в плагине.
В видео демонстируются принципы наполнения таких таблиц данными и принципы их модификации: