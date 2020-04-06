Редактор гипертекста в RTSS 7.3.0 наращивает функционал

Короткая сводка того, что было добавлено в плагин для RivaTuner Statistics Server за последнюю неделю.

RTSS 7.3.0 с новым редактором гипертекста, о котором мы уже писали, продолжает набирать обороты и в скором времени увидит свет:

Графический интерфейс для управления информацией в оверлее