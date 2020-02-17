MSI готовит GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

По данным сайта VideoCardz, который заполучил перечни евроейского экономического союза, компания MSI готовит новый варианты видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.

Всего в перечнях значится 8 моделей видеокарт GeForce GTX 1650, которые несколько отличаются от стандартных версий GTX 1650. Суть в том, что они содержат более быструю память GDDR6.

Модель GTX 1650 SUPER содержит память GDDR6, в то время как обычная версия GTX 1650 имеет лишь GDDR5. Таким образом, MSI решила создать гибридный продукт, который будет иметь те же спецификации, что и GTX 1650, но более быструю память.

Видеокарт GTX 1650 с памятью GDDR6 в списках ЕЭС

О том, когда такая карта появится в продаже, пока ничего не известно.