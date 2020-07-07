Представлена видеокарта MSI GeForce GTX 1650 формата Mini ITX

Компани MSI для азиатского рынка представила видеокарту GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV1, которая предназначена для применения в корпусах формата Mini ITX.

Новая модель ускорителя пришла на смену GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC. Обновлённая версия OCV1 обладает меньшей частотой в режиме Boost, 1695 МГц против 1740 МГц. Система охлаждения этой видеокарты имеет единственный вентилятор. Основные спецификации включают шину 128 бит, память GDDR5 со скоростью 8 Гб/с и объёмом 4 ГБ. Из интерфейсов видеокарта предлагает по одному порту DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DualLink DVI-D .

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV1

Габариты видеокарты составляют 170х111х38 мм (дхвхш), а масса — 375 грамм. Поскольку энергопотребление карты не превышает 75 Вт, то дополнительное питание ей не требуется. Всё это и делают ускоритель идеальным решением для MSI GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV1 идеальным решением миникомпьютеров.