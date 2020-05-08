Появились тесты и результаты разгона i9-10900K

Несмотря на то, что процессоры Comet Lake-S пока не доступны к покупке, у многих оверклокеров уже есть возможность проводить над ними различные эксперименты. И оказалось, что эти процессоры являются весьма благодатной почвой для этого.

Так, процессор Intel Core i9-10900K удалось разогнать до 5,4 ГГц. Для этого использовалась материнская плата ASRock Z490 Phantom Gaming и 16 ГБ оперативной памяти G.Skill частотой 3200 МГц и с таймингами CL14-14-14-34. Напряжение составило 1,35 В.

Результаты разгона процессора Intel Core i9-10900K

Процессор Core i9-10900K имеет 10 ядер и 20 потоков. Он изготовлен по 14 нм технологии и обладает TDP в 125 Вт. Базовая частота чипа составляет 3,7 ГГц, а в режиме Thermal Velocity Boost на всех активных ядрах она может повышаться до 4,9 ГГц. Разогнанный экземпляр процессора работал на частоте 5,4 ГГц с максимальной температурой в 62 ºC.

Бенчмарк процессора Intel Core i9-10900K после разгона

Согласно имеющемуся слайду, в тесте Cinebench R15 этот процессор в разгоне набрал 3002 балла, что на 36% больше, чем в стандартном режиме работы, где он показывает 2347 очков. Для сравнения, процессор AMD Ryzen 7 3800X с 8 ядрами и 16 потоками выдаёт 2200 баллов, а Ryzen 9 3900X с 12 ядрами и 24 потоками — 3200 баллов.