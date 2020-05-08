Crucial выпускает SSD P5 хай-энд класса

Компания Crucial представила новые твердотельные накопители серии P5, которые предлагают потрясающую скорость чтения в 3400 МБ/с и доступны в объёмах 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

В портфеле у компании пока нет устройств, работающих по шине PICe 4.0, так что серия P5 развивает эту скорости при подключении по PICe 3.0.

SSD Crucial P5
SSD Crucial P5

Кроме отличной скорости чтения, накопитель предлагает и неплохие характеристики записи. Так, все модели, кроме младшей, обеспечивают скорость последовательной записи до 3000 МБ/с. Что касается накопителя объёмом 250 ГБ, скорость его записи составляет 1400 МБ/с. Это, конечно, небольшая величина для NVMe устройств, но зато намного больше, чем предлагают устройства SATA. По всей видимости, такое ограничение скорости вызвано малым объёмом памяти, который не позволяет создать виртуальный SLC-кэш.

Новая серия накопителей от Crucial получила 5-летнюю гарантию. Цена и доступность P5 пока не сообщается.