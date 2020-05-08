Crucial выпускает SSD P5 хай-энд класса

Компания Crucial представила новые твердотельные накопители серии P5, которые предлагают потрясающую скорость чтения в 3400 МБ/с и доступны в объёмах 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

В портфеле у компании пока нет устройств, работающих по шине PICe 4.0, так что серия P5 развивает эту скорости при подключении по PICe 3.0.

SSD Crucial P5

Кроме отличной скорости чтения, накопитель предлагает и неплохие характеристики записи. Так, все модели, кроме младшей, обеспечивают скорость последовательной записи до 3000 МБ/с. Что касается накопителя объёмом 250 ГБ, скорость его записи составляет 1400 МБ/с. Это, конечно, небольшая величина для NVMe устройств, но зато намного больше, чем предлагают устройства SATA . По всей видимости, такое ограничение скорости вызвано малым объёмом памяти, который не позволяет создать виртуальный SLC-кэш.

Новая серия накопителей от Crucial получила 5-летнюю гарантию. Цена и доступность P5 пока не сообщается.