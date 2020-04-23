Представлены бенчмарки Intel Core i7-10700K и i5-10600K
В Сети появились свежие слухи, которые касаются производительности новых процессоров Comet Lake среднего уровня.
Известный инсайдер TUM_APISAK опубликовал результаты тестирования процессоров Core i7-10700K (8 ядер и 16 потоков) и i5-10600K (6 ядер 12 потоков), которые, судя по всему, будут конкурировать с Ryzen 3600X и 3800X.
Он опубликовал бенчмарки этих процессоров в Geekbench. Так, чип i7-10700K в многоядерном тесте набрал 34133 балла и 5989 баллов в одноядерном тесте. Максимальная частота процессора обозначена как 5,1 ГГц.
Более доступный чип, i5-10600K, показал 28523 очков в многоядерном тесте и 6081 балл в одноядерном. Его максимальная частота составит 4,80 ГГц.
Для сравнения, приведены результаты бенчмарка конкурирующих CPU от AMD.
Чтобы получить большую производительность, Intel было бы необходимо увеличить внутреннюю эффективность, однако вместо этого фирма просто в очередной раз подняла частоты, что потребовало и поднятия напряжения. В общем, хотя производительность и сравнялась с AMD, тепловыделение у Comet Lake будет явно выше.