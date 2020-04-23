Представлены бенчмарки Intel Core i7-10700K и i5-10600K

В Сети появились свежие слухи, которые касаются производительности новых процессоров Comet Lake среднего уровня.

Известный инсайдер TUM_APISAK опубликовал результаты тестирования процессоров Core i7-10700K (8 ядер и 16 потоков) и i5-10600K (6 ядер 12 потоков), которые, судя по всему, будут конкурировать с Ryzen 3600X и 3800X.

Intel Comet Lake

Он опубликовал бенчмарки этих процессоров в Geekbench. Так, чип i7-10700K в многоядерном тесте набрал 34133 балла и 5989 баллов в одноядерном тесте. Максимальная частота процессора обозначена как 5,1 ГГц.

Тестирование процессора i7-10700K в Geekbench

Более доступный чип, i5-10600K, показал 28523 очков в многоядерном тесте и 6081 балл в одноядерном. Его максимальная частота составит 4,80 ГГц.

Тестирование процессора i5-10600K в Geekbench

Для сравнения, приведены результаты бенчмарка конкурирующих CPU от AMD.

Тестирование процессора Ryzen 5 3800X в Geekbench

Тестирование процессора Ryzen 5 3600X в Geekbench

Чтобы получить большую производительность, Intel было бы необходимо увеличить внутреннюю эффективность, однако вместо этого фирма просто в очередной раз подняла частоты, что потребовало и поднятия напряжения. В общем, хотя производительность и сравнялась с AMD, тепловыделение у Comet Lake будет явно выше.