AMD выбирают 60% жителей Европы

Независимое исследование, проведённое Европейской Аппаратной Ассоциацией (European Hardware Association — EHA), показало, что пользователи больше предпочитают процессоры AMD, а не Intel.

По данным ЕАА, 60% населения Европы (на основе 10 000 респондентов) выразили большую приверженность AMD при выборе производителя CPU . При этом процессоры AMD при построении будущей системы выберут пользователи с любыми конфигурациями графики, будь то APU , AMD+Radeon или AMD+NVIDIA.

Исследование ЕАА

Эти данные подтверждаются и фактическими продажами. К примеру, в Германии от 58% до 65% рынка процессоров занимают именно решения AMD, а в июле, когда был выпущен чип Matisse, популярность AMD поднималась до 80%.

Примечательно, что в прошлом году в аналогичном исследовании приверженность AMD выразили 40% людей. Также аналогичное исследование показало рост заинтересованности в графике AMD. Если в начале года Radeon выбрали бы 19% респондентов, то сейчас уже 23%.

Предпочтения европейцев при выборе CPU

Почему популярность AMD на потребительском уровне растёт так быстро, вполне понятно. Разработки AMD никогда не были столь эффективными, а грамотная ценовая политика привела к лавинообразному росту.