Intel может тестировать процессор с новой архитектурой

Компания Intel работает над новым, пока неанонсированным процессором, который появился в базе данных бенчмарка SiSoft.

Новый процессор имеет 6 ядер, 12 потоков и работает на частоте 3 ГГц. Всё это выглядит как очередной 14 нм чип, однако при внимательном изучении характеристик была найдена интересная деталь. Процессор имеет необычный объём кэш-памяти второго уровня, равный 1,25 МБ на ядро. И это сильно отличается от того, что Intel использует сейчас. Мобильный процессор Ice Lake имеет по 512 кБ кэша L2, а в i9-10980XE имеется 1 МБ.

Загадочный процессор Intel с 1,25 МБ кэша

Не известно, будет ли новый процессор изготавливаться по 10 нм нормам, или это будет старая 14 нм технология. В любом случае, мы видим заметное увеличение объёма кэш-памяти, что обычно происходит при смене архитектуры.

В бенчмарке использовалась платформа SuperMicro X12DAi-N SMC X12 с двумя сокетами. На этой материнской плате было установлено два таких процессора, обеспечивая 12 ядер и 24 потока.