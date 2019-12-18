Фотографии Google Maps покрывают 98% населения земли

Компания Google делает свой картографический продукт более привлекательным благодаря спутниковым фотографиям, и теперь компания впервые решила рассказать о том, какую работу она провела.

Так, информируя о сервисе Street View, компания сообщила, что отсняла более 16 миллионов километров улиц и дорог по всему миру. Что касается Google Earth, то со спутника с высоким разрешением отсняты 93 миллиона квадратных километров поверхности планеты, и эти изображения покрывают 98% населения Земли.

Автомобиль Google для съёмки улиц

Чтобы отснять территорию в проекте Street View компания использует автомобили со специальными камерами, которые могут фотографировать под разными углами. Также для парков есть вариант велосипедной камеры, а в труднодоступных местах съёмку ведёт человек, снаряжённый рюкзаком Street View Trekker.

Чтобы бесшовно собрать полученные снимки применяется фотограмметрия. Та же техника используется и для создания виртуальных экскурсий, проводимых в шлемах виртуальной реальности.