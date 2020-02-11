Доля настольных процессоров AMD превзошла 18%

Компания Mercury Research, занимающаяся исследованием рынка, опубликовала свежий отчёт о продажах процессоров архитектуры x86, согласно которому, к концу 2019 года компания AMD показала дальнейший рост во всех сегментах (без учёта IoT и полузаказных решений).

Так, AMD заняла 18,3% рынка настольных процессоров, что является максимумом за последние 5 лет. Что касается серверных процессоров EPYC, то здесь борьба с Intel протекает тяжелее, несмотря на явное превосходство AMD, многие коммерческие клиенты сохраняют приверженность бренду Intel. Так, компания держит 4,5% рынка серверных процессоров, что составляет лишь 0,2% роста по отношению к III кварталу и 1,4% по в сравнении с 2018 годом. Последний раз аналогичная ситуация на серверном рынке сложилась в III квартале 2013 года.

Процессор AMD Ryzen

Что касается мобильного сегмента, то он для многих будет удивительным. Так, на рынке процессоров для ноутбуков компания AMD занимает 16,2%, что очень близко к настольному сегменту. Такой популяризации способствовала доступная цена, хорошая производительность APU и высокая энергоэффективность. При этом подготовив процессоры Ryzen 4000 Renoir, компания рассчитывает на дальнейший захват рынка, ведь именно в мобильном сегменте компания демонстрирует максимальный рост. Так, за IV квартал рост составил 1,5%, а за год — 4%. Таковой доля AMD на рынке ноутбуков была во II квартале 2013 года.

Рыночная доля AMD

В целом же Mercury Research считает, что компания AMD сейчас занимает 15,5% рынка всех x86 процессоров, за исключением средств интернета вещей и полузаказных систем.