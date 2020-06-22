AMD подтверждает выпуск Zen 3 по графику

Компания AMD подтвердила, что процессоры Zen 3 будут выпущены по графику, опровергнув недавние слухи.

Пару дней назад мы писали о том, что AMD может отложить выпуск нового поколения процессоров на 2021 год из-за высокой популярности нынешнего поколения CPU .

Дорожная карта процессоров AMD

Однако директор AMD Лиза Су ранее заявляла, что процессор Zen 3 готовится по плану на этот год. Детальная дорожная карта также сообщает выход чипов в конце 2020 года. Новая информация также гласит, что Zen 4000 находится в подготовке по 7 нм техпроцессу на этот год.

Очевидно, что сейчас AMD нельзя давать Intel передышку, и нужно продолжать сохранять своё преимущество. Наконец-то конкуренция в этой сфере заработала в полную силу.