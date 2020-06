Square Enix возвращается в GeForce Now

Компания NVIDIA подтвердила, что её сервис вещания видеоигр теперь предлагает проекты от Square Enix.

Ранее эти игры присутствовали в системе, однако после окончания бета-тестирования сервиса, издатель перестал сотрудничать с NVIDIA. Теперь же в GeForce Now появились 14 игр этого издателя, а в ближайшие недели и месяцы их число увеличится. В NVIDIA отметили, что RTX -игры Square Enix будут вещаться с поддержкой трассировки лучей. Пока такая игра лишь одна — Shadow of the Tomb Raider от Crystal Dynamics.

GeForce Now

В целом же список игра выглядит следующим образом: BATTALION 1944; Boundless; Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut; Deus Ex: Mankind Divided; Just Cause 3; Just Cause 4; Life is Strange; Life Is Strange 2; Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration; Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ( RTX On); Sleeping Dogs: Definitive Edition; Supreme Commander: Forged Alliance; The Awesome Adventures of Captain Spirit; Tomb Raider (2013).

В настоящее время сервис NVIDIA GeForce Now доступен на платформах PC, Mac, Android и устройствах NVIDIA Shield TV.