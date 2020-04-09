AMD Ryzen 4000 получит 15% прирост внутренней производительности

Архитектура AMD Zen 3 ляжет в основу настольных процессоров Ryzen 4000 и серверных чипов Gen EPYC 3-го поколения, которые должны появиться в этом году. Сайт Adored TV опубликовал некоторые утекшие сведения об этой архитектуре.

Опубликованные сведения подтверждают ранние слухи об архитектуре, включая 8-ядерные CCX, повышенную тактовую частоту и пониженное энергопотребление.

Однако есть и отличия. Так, прирост внутренней производительности (IPC), который ожидался на уровне 20%, на самом деле будет заметно меньшим. Сообщается, что он составит лишь 10—15%, по сравнению с Zen 2.

Блок-схема архитектуры Zen 3

Также в сообщении говорится об объёме кэша 3-го уровня, который останется неизменным и составит 32 МБ, однако он не будет разделён, что логично, ведь теперь CCX будет единственным.

Несмотря на то, что некоторых эти новости могут разочаровать, пока расстраиваться рано, ведь всё это лишь слухи, и реальность может оказаться совсем иной.