AMD отложит выпуск Ryzen 4000

Согласно свежим слухам новое поколение процессоров AMD может быть выпущено позднее, чем ожидалось из-за того, что Ryzen 3000 продаётся отлично.

Изначально AMD планировала выпустить новое поколение процессоров Zen 3, Ryzen 4000, в сентябре этого года. Однако теперь планы релиза перенесены на начало 2021 года. И причиной тому стала низкая конкуренция со стороны Intel и невероятный успех нынешних чипов Ryzen 3000.

AMD

К сожалению, в такой задержке есть смысл. Пандемия замедлила весь мир, и спрос на многие продукты, высоких технологий в частности, резко снизился.