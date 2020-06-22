Zoom: в апреле проведено 2 триллиона минут встреч

Мы все знаем, что за последние полгода популярность платформы Zoom резко возросла, и теперь появились официальные величины, подтверждающие рост.

Компания Zoom опубликовала финансовый отчёт по результатам работы за первый квартал. Так, количество клиентов-работодателей, имеющих более 10 сотрудников, увеличилось по сравнению с I кварталом 2019 года на 354% до 265 400.

Встреча в Zoom

«Мы определили более 300 миллионов ежедневных участников, бесплатных и платных, которые присоединились к встречам в Zoom в апреле 2020 года, что на 10 миллионов больше, чем в декабре 2019 года», — говорится в сообщении компании. Более того, в январе 2020 года компания обеспечила 100 миллиардов минут встреч, в то время как к концу апреля их количество выросло до 2 триллионов.

По отношению к прошлому году прибыль увеличилась на 169%, а в первом квартале составила 328,2 миллиона долларов.