Появились первые сведения о процессорах Zen 3

Как известно, процессор архитектуры Zen 3 должны появиться в этом году, и если верить свежей утечке сведений, AMD уже тестирует как минимум три модели, чьи спецификации стали известны общественности.

Таблицы с базовыми характеристиками процессоров были опубликованы на одном немецком сайте. Благодаря им стало известно, что младшая модель будет иметь 8 ядер и 16 потоков. Её базовая частота составит 3800 МГц, а частота в режиме Boost составит 4400 МГц. В то же время наиболее быстрая 8-ядерная модель будет иметь частотную формулу 4000 МГц/4600 МГц. Третья из утекших моделей, содержит 16 ядер и 32 потока. Её базовая частота равно 3700 МГц, а в режиме Boost — 4600 МГц.

Zen 3

Протестированные процессоры имеют кодовое имя Vermeer. Утекшие OPN-спецификации выглядят следующим образом:

Name: Vermeer ( VMR ) Family: 19h Models: 20h-2Fh CPUID: 0xa20f00 OPN 1: 100-000000063-07_46 / 40_N OPN 2: 100-000000063-08_46 / 40_Y OPN 3: 100-000000063-23_44 / 38_N Revision: A0 Cores: 8 Threads: 16 OPN 1: 100-000000059-14_46 / 37_Y OPN 2: 100-000000059-15_46 / 37_N Revision: A0 Cores: 16 Threads: 32

Естественно, это инженерные образцы, а значит, частоты ещё могут измениться (и скорее всего — в большую сторону). Также, по слухам, ожидается повышение внутренней производительности чипов на 20%. Процессоры Ryzen 4000 должны быть выпущены в сентябре этого года.