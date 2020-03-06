AMD Ryzen ThreadRipper может запустить Crysis

Компания AMD недавно выпустила 3-е поколение серверных процессоров Ryzen ThreadRipper, и они уже показали ряд рекордов.

Но в мире геймеров уже 10 лет самым главным остаётся вопрос: «А запустит ли он Crysis?» Вопрос давно стал мемом, однако по мере развития GPU потерял актуальность, поскольку даже базовые модели видеокарт вполне справятся с игрой.

Запуск Crysis на процессоре AMD ThreadRipper 3990X

Блогер Линус из LinusTechTips задался вопросом, может ли Crysis быть запущенным на компьютере без видеокарты? В качестве единственного вычислительного модуля он решил использовать AMD ThreadRipper 3990X с 64 ядрами и 128 потоками. Конечно, совсем без видеокарты обойтись не выйдет, ведь этот CPU не имеет видеоинтерфейсов.

Линус сконфигурировал игру так, чтобы всё расчёты выполнялись в программном режиме без какой-либо поддержки GPU . И игра заработала без проблем.