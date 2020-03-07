Basemark GPU 1.2 предлагает полностью кросс-платформенное тестирование

Разработчик Basemark представил свою тестовую утилиту версии 1.2, которая покрывает подавляющее большинство операционных систем и графических API .

Раньше бенчмарк поддерживал работу в Windows, Android и Linux, а теперь, в версии 1.2, появилась поддержка macOS, iOS и даже Windows 10 arm64.

Basemark GPU 1.2

Благодаря утилите Basemark GPU 1.2, производительность видеоускорителя может быть протестирована в DirectX 12, Metal, Vulkan, OpenGL 4.5 и OpenGL ES 3.1 на всех совместимых ОС, включая Android iOS, Linux, macOS и Windows. Программа позволяет проводить тестирование в трёх режимах качества: Простом, Среднем и Высоком, которые созданы для проверки в смартфонах, ноутбуках и настольных ПК.

Утилита построена на движке Rocksolid, предназначенном для промышленного применения. Basemark GPU доступна в корпоративной и бесплатной редакциях. При выборе бесплатной версии необходимо постоянное подключение к Интернету для публикации полученных результатов проверки.

Загрузить Basemark GPU version 1.2 можно на сайте разработчика.