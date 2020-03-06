AMD готовит видеокарты RX 590 GME
В Сети появились свидетельства, что компания AMD в ближайшее время выпустит новую видеокарту, близкую к RX 590.
Новая версия ускорителя, RX 590 GME, обладает заниженными частотами, по сравнению с традиционной Polaris 30 RX 590. Тактовая частота её GPU составляет 1385 МГц в режиме Boost, против 1545 МГц у традиционной версии. Из-за этого производительность RX 590 GME будет немного превосходить RX 580, но при этом будет заметно отставать от RX 590.
Пока неизвестно, какой именно GPU решили использовать в этой видеокарте. Скорее всего, будут взяты 12 нм процессоры Polaris 30, которые просто не смогли выйти на частоту 1545 МГц, однако на меньшей частоте показали стабильную работу. В любом случае, это лишь спекуляция.
Пока видеокарта доступна лишь по предзаказу только на китайских торговых площадках, что может свидетельствовать о региональном релизе.