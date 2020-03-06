AMD готовит видеокарты RX 590 GME

В Сети появились свидетельства, что компания AMD в ближайшее время выпустит новую видеокарту, близкую к RX 590.

Новая версия ускорителя, RX 590 GME, обладает заниженными частотами, по сравнению с традиционной Polaris 30 RX 590. Тактовая частота её GPU составляет 1385 МГц в режиме Boost, против 1545 МГц у традиционной версии. Из-за этого производительность RX 590 GME будет немного превосходить RX 580, но при этом будет заметно отставать от RX 590.

Видеокарта Radeon RX 590 GME

Пока неизвестно, какой именно GPU решили использовать в этой видеокарте. Скорее всего, будут взяты 12 нм процессоры Polaris 30, которые просто не смогли выйти на частоту 1545 МГц, однако на меньшей частоте показали стабильную работу. В любом случае, это лишь спекуляция.

Спецификации RX 590 GME

Пока видеокарта доступна лишь по предзаказу только на китайских торговых площадках, что может свидетельствовать о региональном релизе.