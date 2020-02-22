MSI представила 180 Гц монитор Optix MAGG322CR

Компания MSI дополнила линейку своих игровых мониторов MSI Optix моделью MAGG332CR. Благодаря 180 Гц кадровой частоте монитор нацелен на геймеров, предпочитающих шутеры от первого лица.

Основные характеристики дисплея включают панель диагональю 31,5” с антибликовым покрытием. Разрешение панели составляет 1080p. Учитывая большой размер экрана, его было решено сделать вогнутым на 1500R. Тип применённой панели — VA. Её разрядность составляет 8 бит. Также имеется поддержка FRC, что позволяет расширить цветовой диапазон.

Монитор MSI Optix MAGG332CR. Вид спереди

Поскольку монитор игровой, то время кинематографического (MPRT) отклика матрицы составляет 1 мс. Яркость панели равна 300 кд/м2, а контрастность — 3000:1. При этом монитор имеет маркировку HDR Ready, однако учитывая пиковую яркость об этом можно говорить лишь как о маркетинговом ходе. Матрица покрывает палитру DCI-P3 на 96%, а sRGB на 125%. Безусловно, 180 Гц кадровой частоты требует возможности адаптивной синхронизации, и она реализована по технологии AMD FreeSync.

Монитор MSI Optix MAGG332CR. Вид сзади

Из интерфейсов в мониторе присутствуют один DisplayPort 1.2a и пара HDMI 2.0b. Также есть порт USB -C с поддержкой режима DisplayPort . Кроме того, имеется встроенный хаб USB с парой портов USB 2.0 и стандартный 3,5 мм аудиовыход.

Монитор MSI Optix MAGG332CR. Вид сверху

О цене на MSI Optix MAGG332CR пока не сообщается.