Процессоры Intel десятого поколения с индексами KF и F получат тактовую частоту более 5 ГГц

В Сети появились спецификации настольных процессоров Intel Core десятого поколения с индексами KF и F, и оказалось, что в режиме Boost эти чипы получат тактовую частоту более 5 ГГц.

Это также значит, что Intel продолжит традицию выпуска F-процессоров и в десятом поколении. Процессоры с буквами KF или F, после номера модели, лишены встроенной графики. И сделаны они с единственной целью — уменьшить количество брака. Так, кристаллы, в которых графическая часть оказалась неудачной, будут не выбрасываться, а маркироваться индексом F и продаваться пользователям. В результате, Intel заработает деньги на некондиции, а пользователи, которым не нужен iGPU, смогут купить процессор дешевле.

Процессор Intel Core десятого поколения
Процессор Intel Core 10-го поколения

Сайт Informatica Cero опубликовал некоторые данные об этих процессорах. Скриншот не очень качественный, но наши коллеги из Overclock 3D его расшифровали и дополнили ранее известной информацией. Эти сведения оформлены в виде таблицы.

Спецификация процессоров с индексом F
Спецификация процессоров с индексом F

Как видно, процессоры с буквой F в конце имеют в точности те же характеристики, что и без неё.

Ядер/потоковБазовая частота, ГГцTurbo с одним ядром, ГГцTurbo со всеми ядрами, ГГцTurbo Boost 3.0, ГГцПрирост Boost, МГцTDP, Вт
i9-10900K10/203.75.14.85.2+100125
i9-10900KF10/203.75.14.85.2+100125
i9-1090010/202.85.04.55.1+10065
i9-10900F10/202.85.04.55.1+10065
i7-10700K8/163.85.04.75.1125
i7-10700KF8/163.85.04.74.8125
i7-107008/162.94.74.64.865
i5-10700F8/162.94.74.64.865
i5-10600K6/124.14.84.5125
i5-10600KF6/124.14.84.5125
i5-106006/123.34.84.465
i5-105006/123.14.54.265
i5- 104006/122.94.34.065
i5-10400F6/122.94.34.065
i3-103204/83.84.64.465
i3-103004/83.74.44.265
i3-101004/83.64.34.165