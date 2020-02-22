Процессоры Intel десятого поколения с индексами KF и F получат тактовую частоту более 5 ГГц
В Сети появились спецификации настольных процессоров Intel Core десятого поколения с индексами KF и F, и оказалось, что в режиме Boost эти чипы получат тактовую частоту более 5 ГГц.
Это также значит, что Intel продолжит традицию выпуска F-процессоров и в десятом поколении. Процессоры с буквами KF или F, после номера модели, лишены встроенной графики. И сделаны они с единственной целью — уменьшить количество брака. Так, кристаллы, в которых графическая часть оказалась неудачной, будут не выбрасываться, а маркироваться индексом F и продаваться пользователям. В результате, Intel заработает деньги на некондиции, а пользователи, которым не нужен iGPU, смогут купить процессор дешевле.
Сайт Informatica Cero опубликовал некоторые данные об этих процессорах. Скриншот не очень качественный, но наши коллеги из Overclock 3D его расшифровали и дополнили ранее известной информацией. Эти сведения оформлены в виде таблицы.
Как видно, процессоры с буквой F в конце имеют в точности те же характеристики, что и без неё.
|Ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Turbo с одним ядром, ГГц
|Turbo со всеми ядрами, ГГц
|Turbo Boost 3.0, ГГц
|Прирост Boost, МГц
|TDP, Вт
|i9-10900K
|10/20
|3.7
|5.1
|4.8
|5.2
|+100
|125
|i9-10900KF
|10/20
|3.7
|5.1
|4.8
|5.2
|+100
|125
|i9-10900
|10/20
|2.8
|5.0
|4.5
|5.1
|+100
|65
|i9-10900F
|10/20
|2.8
|5.0
|4.5
|5.1
|+100
|65
|i7-10700K
|8/16
|3.8
|5.0
|4.7
|5.1
|—
|125
|i7-10700KF
|8/16
|3.8
|5.0
|4.7
|4.8
|—
|125
|i7-10700
|8/16
|2.9
|4.7
|4.6
|4.8
|—
|65
|i5-10700F
|8/16
|2.9
|4.7
|4.6
|4.8
|—
|65
|i5-10600K
|6/12
|4.1
|4.8
|4.5
|—
|—
|125
|i5-10600KF
|6/12
|4.1
|4.8
|4.5
|—
|—
|125
|i5-10600
|6/12
|3.3
|4.8
|4.4
|—
|—
|65
|i5-10500
|6/12
|3.1
|4.5
|4.2
|—
|—
|65
|i5- 10400
|6/12
|2.9
|4.3
|4.0
|—
|—
|65
|i5-10400F
|6/12
|2.9
|4.3
|4.0
|—
|—
|65
|i3-10320
|4/8
|3.8
|4.6
|4.4
|—
|—
|65
|i3-10300
|4/8
|3.7
|4.4
|4.2
|—
|—
|65
|i3-10100
|4/8
|3.6
|4.3
|4.1
|—
|—
|65