Процессоры Intel десятого поколения с индексами KF и F получат тактовую частоту более 5 ГГц

В Сети появились спецификации настольных процессоров Intel Core десятого поколения с индексами KF и F, и оказалось, что в режиме Boost эти чипы получат тактовую частоту более 5 ГГц.

Это также значит, что Intel продолжит традицию выпуска F-процессоров и в десятом поколении. Процессоры с буквами KF или F, после номера модели, лишены встроенной графики. И сделаны они с единственной целью — уменьшить количество брака. Так, кристаллы, в которых графическая часть оказалась неудачной, будут не выбрасываться, а маркироваться индексом F и продаваться пользователям. В результате, Intel заработает деньги на некондиции, а пользователи, которым не нужен iGPU, смогут купить процессор дешевле.

Процессор Intel Core десятого поколения

Сайт Informatica Cero опубликовал некоторые данные об этих процессорах. Скриншот не очень качественный, но наши коллеги из Overclock 3D его расшифровали и дополнили ранее известной информацией. Эти сведения оформлены в виде таблицы.

Спецификация процессоров с индексом F

Как видно, процессоры с буквой F в конце имеют в точности те же характеристики, что и без неё.