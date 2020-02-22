YouTube готовится закрыть классический интерфейс

В конце 2017 года компания Google решила выпустить новый интерфейс для своего популярнейшего сервиса YouTube, однако многим он не нравится. Покопавшись в настройках можно вернуть старый внешний вид, однако через месяц такая возможность исчезнет.

С марта Google формально прекращает поддержку классического интерфейса на платформе YouTube. Это значит, что всем пользователям придётся использовать новый стиль. Через несколько недель пользователи классической среды увидят сообщение с предложением перейти на новый интерфейс. Также вас предупредят о необходимости обновления, если вы используете устаревший браузер.

В общем, если вы по-прежнему используете YouTube Classic, то у вас осталось 6 недель. В конце марта он исчезнет навсегда.