MSI представляет изогнутый монитор Optix G27C5

Компания MSI продолжает расширять свой портфель игровых мониторов, представив новую модель Optix G27C5. Этот монитор был разработан для обеспечения эффекта погружения в игру, благодаря высоким частотам кадров и безбордюрной рамке.

Монитор построен на изогнутой (1500R) панели типа VA от Samsung. Она обладает разрешением Full HD и обеспечивает углы обзора в 178°/178°, кадровую частоту до 165 Гц и время отклика в 1 мс (кинематографическая оценка). Монитор покрывает 90% палитры DCI-P3 и 113% sRGB, обеспечивая контрастность 3000:1 и яркость 250 кд/м2.

Монитор MSI Optix G27C5. Вид на экран

Учитывая высокую частоту кадров, монитор снабдили AMD FreeSync. Также имеются технологии устранения мерцания и снижения синего света, для уменьшения нагрузки на глаза.

Задняя панель монитора Optix G27C5

Из опций подключения монитор предлагает 1xDisplayPort 1.2 (до 165 Гц), 2xHDMI 1.4 (до 144 Гц) и один аудиовыход диаметром 3,5 мм. Что касается эргономики, то монитор предлагает лишь наклон экрана на угол от -5º до 20º, зато имеется VESA -кронштейн, которые позволяет применять альтернативные подставки.

Монитор Optix G27C5. Вид сверху.

Цена и доступность монитора MSI Optix G27C5 пока не называются.