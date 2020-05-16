MSI представляет изогнутый монитор Optix G27C5

Компания MSI продолжает расширять свой портфель игровых мониторов, представив новую модель Optix G27C5. Этот монитор был разработан для обеспечения эффекта погружения в игру, благодаря высоким частотам кадров и безбордюрной рамке.

Монитор построен на изогнутой (1500R) панели типа VA от Samsung. Она обладает разрешением Full HD и обеспечивает углы обзора в 178°/178°, кадровую частоту до 165 Гц и время отклика в 1 мс (кинематографическая оценка). Монитор покрывает 90% палитры DCI-P3 и 113% sRGB, обеспечивая контрастность 3000:1 и яркость 250 кд/м2.

Монитор MSI Optix G27C5. Вид на экран
Монитор MSI Optix G27C5. Вид на экран

Учитывая высокую частоту кадров, монитор снабдили AMD FreeSync. Также имеются технологии устранения мерцания и снижения синего света, для уменьшения нагрузки на глаза.

Задняя панель монитора Optix G27C5
Задняя панель монитора Optix G27C5

Из опций подключения монитор предлагает 1xDisplayPort 1.2 (до 165 Гц), 2xHDMI 1.4 (до 144 Гц) и один аудиовыход диаметром 3,5 мм. Что касается эргономики, то монитор предлагает лишь наклон экрана на угол от -5º до 20º, зато имеется VESA-кронштейн, которые позволяет применять альтернативные подставки.

Монитор Optix G27C5. Вид сверху.
Монитор Optix G27C5. Вид сверху.

Цена и доступность монитора MSI Optix G27C5 пока не называются.