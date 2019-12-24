MSI выпускает портативный игровой монитор Optix MAG161V

Компания MSI представила новый легковесный ультратонкий портативный монитор с диагональю 15,6”.

Монитор MSI Optix MAG161V при толщине всего 5,1 мм имеет массу 0,9 кг, что позволяет с лёгкостью использовать его вне дома. Благодаря ему можно эффективно использовать двухэкранную рабочую среду даже на выезде. Этому также будет способствовать и кожаный чехол-подставка, защищающий монитор от повреждений.

Монитор MSI Optix MAG161V

Из средств ввода-вывода в мониторе есть порты mini HDMI и Type-C, которые позволяют подключать широкий спектр устройств, от ноутбуков до телефонов и камер. При этом порты USB Type C расположены с двух сторон, что облегчает подключение и исключает перегибы кабеля. Дисплей построен на матрице типа IPS и предлагает разрешение Full HD. Углы обзора характерны для матрицы такого типа и сосатвляют 178 градусов, а вот яркость довольна низкая и достигает лишь 180 кд/м2.

О цене и доступности монитора Optix MAG161V компания MSI пока не сообщает.