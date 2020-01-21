Появились первые слухи об NVIDIA GeForce RTX 3080

То, что компания NVIDIA готовит новую архитектуру GPU под названием Ampere — ни для кого не секрет. Также не является тайной и то, что эти процессоры предназначены для ускорения графики, а не для GPGPU расчётов. Однако, чего нам ждать от этих GPU — оставалось загадкой.

Благодаря MyDrivers стали известны некоторые спецификации двух графических процессоров семейства Ampere — GA103 и GA104. При этом первая модель вызывает интерес, поскольку все ожидали увидеть модель GA102, однако именно GA103 должна лечь в основу видеокарты GeForce RTX 3080. Это значит, что старшая версия, GA102, найдёт себе место в решениях для энтузиастов: GeForce RTX 3080 Ti или новых вариантах TITAN RTX .

NVIDIA Ampere

Что касается RTX 3080, то по нынешним слухам её GPU получит 3840 потоковых процессоров, 60 SM, а платформа будет иметь 10 или 20 гигабайт видеопамяти GDDR6 с шиной 320 бит. Опции с таким объёмом видеть весьма непривычно. На рынке ещё нет видеокарт с 20 ГБ VRAM. Скорее всего, мы увидим потребительское игровое решение с 10 ГБ памяти, а 20 ГБ получит профессиональная карта Quadro.