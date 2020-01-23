NVIDIA хочет применять Pascal в картах серии MX300

Компания NVIDIA активно готовит новое поколение графики с кодовым именем Ampere, однако для начальных решений, как это часто бывает, она планирует использовать старые GPU .

Обычно, для видеокарт начального сегмента используют GPU прошлого поколения, однако в этот раз, для ноутбучных ускорителей серии MX300, фирма планирует воспользоваться практически позапрошлым поколением Pascal. Об этом свидетельствует код, найденный в свежем драйвере от NVIDIA.

Код в драйвере выглядит следующим образом:

NVIDIA_DEV.1C94 = "NVIDIA GeForce MX350"

NVIDIA_DEV.1D16 = "NVIDIA GeForce MX330"

NVIDIA_DEV.1F12 = "NVIDIA Graphics Device"

NVIDIA_DEV.1F94 = "NVIDIA Graphics Device"

NVIDIA_DEV.1F95 = "NVIDIA Graphics Device"

Архитектура Pascal была представлена почти шесть лет назад в составе ускорителя Tesla P100, а немного позднее она нашла себе место в видеокартах серии GeForce 10xx. Изначально микросхемы изготавливались по 16 нм нормам FinFET, а затем выпуском занялась Samsung, используя свою 14 нм технологию.

Из приведённого списка самыми интересными являются карты GeForce MX350 и GeForce MX330. По информации Notebookcheck, старшая карта из этой пары появится уже через месяц и будет представлять собой мобильную версию GeForce GTX 1050. Это значит, что в её основе лежит чип GP107 с 640 ядрами CUDA и 128-битной шиной памяти GDDR5.

Что касается MX330, то она основывается на GP108 с 384 ядрами CUDA и 64-битной шиной GDDR5.

Пока официально ничего не объявлялось, однако если NVIDIA и правда планирует GP107 для недорогих ноутбуков, это может заметно укрепить её позиции среди казуальных геймеров, ведь эта видеокарта до сих пор позволяет играть в современные игры на средних настройках.