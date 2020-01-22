Google внедряет Steam в Chrome OS

Компания Google решила внедрить поддержку Steam в операционную систему Chrome OS. Таким образом на мобильной платформе будут доступны полноценные видеоигры.

Такая работа должна выполняться при содействии Valve, которая является лидирующей платформой дистрибуции видеоигр на Windows.

Скорее всего, Steam на Chrome OS будет запускать Linux, что и обеспечит появление PC-игр на хромбуках раньше конкурентов. Не исключён и вариант использования эмулятора Steam Proton.

Мотивация Valve здесь очевидна. Компания хочет, чтобы Steam присутствовал на максимальном количестве операционных систем, что позволит расширить пользовательскую базу, увеличить прибыли и положительно повлиять на репутацию. В настоящее время Valve столкнулась с серьёзной конкуренцией на Windows, однако на других платформах у неё нет соперников, в то же время на хромбуках довольно скудно обстоят дела с развлечениями, так что сотрудничество двух гигантов пойдёт на пользу обоим.

О том, когда Steam появится на Chrome OS пока ничего не известно. Равно как никто не гарантирует успех этого сотрудничества. Но учитывая, что самые популярные приложения на хромбуках — это бесплатные игры из Google Store, у выпуска Steam на Chrome OS явно есть большой потенциал.