AMD показала высокие финансовые результаты

Компания AMD, вслед за Intel, отчиталась о своей финансовой деятельности в 2019 году, показав весьма высокие результаты.

К сожалению, после их оглашения цена на акции AMD снизилась, поскольку компания не продемонстрировала того, что от неё ожидали. Тем не менее, дела у AMD идут неплохо с ростом в 28—30%.

AMD

В IV квартале 2019 года компания получила прибыль в сумме 2,127 миллиардов долларов США, что на 50% больше, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем в III квартале. Валовый доход вырос за год с 38% до 45%. По сравнению с III кварталом операционные поступления выросли на 87%, дав компании возможность увеличить инвестиции в разработки.

Финансовый отчёт AMD за IV квартал 2019 года

Финансовый отчёт AMD за 2019 год

Всего в 2019 году валовый доход AMD поднялся на 15%, а операционные поступления возросли на 33%, по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что рост сохранится и в 2020 году. Ожидается, что в текущем году валовые поступления возрастут на 2%, а прибыль — на 28—30%. Это значит, что несмотря на провал ожиданий с Уолл-Стрит, компания имеет все шансы продолжить улучшать своё финансовое положение. Этому также могут способствовать успехи в области GPU .