Philips выпускает экологичный IPS-монитор

На прошедшей выставке CES многие компании представили топовые игровые мониторы, а Philips пошла другим путём, анонсировав 24” IPS -панель, которая фокусируется на пользовательском комфорте и лояльном отношении к окружающей среде.

Монитор Philips 243B9 имеет диагональ экрана равную 23,8”. Он построен на матрице типа IPS со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием твёрдостью 3H. Базовые технические характеристики у монитора вполне ординарны: разрешение FullHD при 75 Гц, время отклика от серого к серому 4 мс, яркость — 250 кд/м2, контрастность 1000:1. Благодаря матрице IPS углы обзора составляют 178°, покрытие палитры NTSC составляет 90%, а sRGB — 104%.

Однако дисплей обладает несколькими дополнительными возможностями, которые весьма интересны. В первую очередь речь идёт о встроенной докстанции USB -C с подачей питания, что позволяет подключать ноутбук прямо к монитору одним кабелем для передачи изображения и зарядки. Также имеется и традиционный HDMI .

Монитор Philips 243B9

Монитор имеет подставку SmartErgoBase, которая позволяет регулировать высоту на 150 мм, а также поворачивать, наклонять и вращать экран.

В режиме Eco монитор потребляет всего 12,8 Вт. Встроенный датчик определяет использование монитора и автоматически подстраивает яркость. Также в мониторе применена концепция отказа от поливинилхлорида, а весь применяемый пластик подлежит переработке на 85%.

Из прочих функций, полезных для пользователей, можно отметить технологии исключения мерцания, режим с низким уровнем синего света, режим для облегчения чтения и адаптивную синхронизацию. Монитор Philips 243B9 доступен к приобретению с января по цене 260 долларов США.