Intel может заказать производство процессоров у GlobalFoundries

Поскольку производственные возможности Intel давно достигли передела, компания ищет контрактных производителей на стороне. Согласно свежим слухам, решить проблему вечного дефицита должна GlobalFoundries, которая имеет 14 нм завод в верхнем Нью-Йорке. Если эти слухи верны, то сотрудничество Intel и GloFo может начаться уже в этом году.

Компания GloFo предлагает 14 нм технологию FinFET и 12LPP, модернизацию, которую относят к классу 12 нм. По существующим данным, GloFo может заняться производством нижнего сегмента процессоров, таких как Core i3, Pentium и Celeron.

Процессоры Intel

Кроме процессоров, Intel также заказывает на стороне производство чипсетов по 14 нм нормам. В дополнение, чтобы максимально высвободить 14-нанометровые мощности, компания даже начала выпуск некоторых чипсетов 300-й серии по 22 нм нормам.