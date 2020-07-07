35% населения земли — геймеры

Согласно данным, опубликованным Finbold.com, более трети всего населения планеты увлекается видеоиграми.

По данным на апрель 2020 года игровое население планеты составляло 2,7 миллиарда человек, или 35% всех людей.

Лидерами стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где видеоиграми увлекаются 1506 миллионов человек, 55% от всех игроков мира. На втором месте оказалась Европа, Ближний Восток и Африка, где играют 758 миллионов людей.

Видеоигры

В латинской Америке играми увлекаются 259 миллионов человек, 9% мирового игрового населения. В Северной Америке — 203 миллиона, или 7%.

Также по данным исследователей, в этом году рынок видеоигр сгенерирует 159,3 миллиарда долларов США прибыли. «Ожидаемая прибыль из игрового сегмента 2020 года будет высока, что связано с пандемией коронавируса, а игры предлагают возможность отвлечься от карантина». С этим же связывается и большее количество самих игроков.