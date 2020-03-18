Карантин привёл к 1 миллиону игроков в Counter-Strike: GO

По мере распространения короновируса по миру, всё больше стран объявляют карантин. Люди остаются дома, и развлекаются как могут. Одним из доступных развлечений стали видеоигры. Много видеоигр.

По данным статистики Steam, в игру Counter-Strike: GO играли 1 миллион человек одновременно. Это была статистика выходных. Таким образом, игра стала третьей игрой от Steam, достигшей миллиона одновременных игроков. Ранее этого достигала DOTA 2 с 1,2 миллионами и PUBG с 3,2 миллионами геймеров. Если посмотреть на статистику с другой стороны, в CS:GO играли 11% от всего сообщества Steam.

Counter-Strike: GO

Игра CS:GO стала не единственной, где был зафиксирован рекорд. Так, Call of Duty: Warzone, новая free-to-play игра в режиме Battle Royale от Activision, установила рекорд в 15 миллионов одновременных игроков. За два дня игра увеличила свою базу на 9 миллионов человек.