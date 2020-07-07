7% пользователей Windows 10 установили майское обновление

По информации аналитической компании Ad Duplex, на майскую версию Windows 10 перешло не очень много пользователей.

В Microsoft говорят, что развёртывание May 2020 Update проходит довольно медленно. Это подтверждают и результаты анализа Ad Duplex, которая сообщает, что лишь 7% пользователей применяют актуальную версию ОС.

Для сравнения, через месяц после выпуска Windows 10 May 2019 Update та же Ad Duplex фиксировала 5% обновлённых машин. Компания собирает свою статистику на основании информации от 150 000 компьютеров.

Windows 10

Обновление Windows 10 2004 вышло с рядом известных проблем, включая таковые, что выводят из строя оборудование самой Microsoft. Также было множество скрытых проблем, которые проявляли себя лишь через длительный период эксплуатации и не попали в поле зрения при тестировании Windows Insiders.

Большинство же пользователей Windows 10 сейчас применяют версию 1903. Таковых 46,2%. Предыдущую сборку 1909 используют 35,7% людей.