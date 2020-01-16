Вышла GPU-Z v2.29.0

Известная информационная утилита GPU-Z , которая позволяет получить подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.29.0.

Изменены отображаемые частоты для видеокарт серии Navi, справлена работа утилиты и добавлена поддержка новых моделей видеокарт от AMD и Intel.

Полный перечень изменений в GPU-Z 2.29.0 выглядит следующим образом:

Для всех карт серии AMD RX 5000 (Navi) теперь выводятся игровые частоты в разделе «Частота GPU », вместо базовой частоты.

», вместо базовой частоты. Исправлена ситуация, при которой GPU-Z забывал свою позицию окна в случае, если работа ОС завершалась при запущенном приложении.

забывал свою позицию окна в случае, если работа ОС завершалась при запущенном приложении. Исправлен вылет GPU-Z при остановке драйвера AMD (при обновлении драйвера и т.п.).

при остановке драйвера AMD (при обновлении драйвера и т.п.). Исправлен отчет о скорости PCIe на Vega.

Добавлена поддержка Intel Iris Plus Graphics 645.

Добавлена поддержка AMD Radeon RX 5600 и 5600 XT, Renoir APU , Radeon Pro Vega II, Radeon HD 8280E.

Загрузить GPU-Z v2.29.0 можно на нашем сайте.