Вышла GPU-Z v2.29.0
Известная информационная утилита GPU-Z, которая позволяет получить подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.29.0.
Изменены отображаемые частоты для видеокарт серии Navi, справлена работа утилиты и добавлена поддержка новых моделей видеокарт от AMD и Intel.
Полный перечень изменений в GPU-Z 2.29.0 выглядит следующим образом:
- Для всех карт серии AMD RX 5000 (Navi) теперь выводятся игровые частоты в разделе «Частота GPU», вместо базовой частоты.
- Исправлена ситуация, при которой GPU-Z забывал свою позицию окна в случае, если работа ОС завершалась при запущенном приложении.
- Исправлен вылет GPU-Z при остановке драйвера AMD (при обновлении драйвера и т.п.).
- Исправлен отчет о скорости PCIe на Vega.
- Добавлена поддержка Intel Iris Plus Graphics 645.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 5600 и 5600 XT, Renoir APU, Radeon Pro Vega II, Radeon HD 8280E.