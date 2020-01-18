Cyberpunk 2077 откалывается на 5 месяцев

Польская студия CD Projekt Red заявила, что игра Cyberpunk 2077, запланированная к выходу на 16 апреля, не будет выпущена в срок. Теперь она планируется к выпуску на сентябрь.

В своём блоге в Twitter студия сообщила, что игра уже завершена, в неё можно играть, однако над ней ещё нужно много работать, что вызвано её масштабом и сложностями сюжета, контента и мест в Найт Сити. Студии нужно больше времени для завершения игрового тестирования, исправления и полировки.

Cyberpunk 2077

Это обращение к фанатам подписали Марцин Ивински, сооснователь CD Projekt Red, и Адам Бадовски, глава студии. Они отметили, что хотят, чтобы Cyberpunk 2077 стала лучшим достижением для этого поколения и эти драгоценные месяцы нужны, чтобы сделать игру идеальной.

Заявление CD Projekt Red о переносе релиза Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt Red пообещала выпускать регулярные обновления с информацией об успехах разработки по мере приближения к новой дате релиза.