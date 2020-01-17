Представлен новый трейлер DOOM Eternal

Ещё на E3 в 2019 году компания Bethesda представила первый сюжетный трейлер DOOM Eternal. Однако после этого игра была перенесена на полгода.

Теперь, когда до выпуска осталось 2 месяца, издатель решил снова привлечь внимание игроков, выпустив новый трейлер.

Трейлер длиться всего две с половиной минуты и раскрывает историю с демонами на Земле, а затем, как не трудно догадаться, начинается резня.

DOOM Eternal

Хотя сюжет для игры важен, основанная часть поклонников Doom любят игру за геймплей. И в новой версии появятся и новые механики. Так, у игрока на вооружении будет подъёмный крюк, с помощью которого можно будет преодолевать высотные преграды, а также новые виды огнестрельного оружия.

Игра DOOM Eternal будет выпущена 20 марта на платформах PC, Xbox One, PS4 и Google Stadia. По мнению разработчиков, она должна стать лучшей игрой серии.