Microsoft Edge на базе Chromium стал общедоступным

В декабре 2018 года компания Microsoft объявила о том, что радикально меняет планы по развитию своего браузера Edge, который теперь будет основываться на открытом движке Chromium от Google. Теперь этот браузер стал общедоступным, и, если вы пользуетесь Windows 10, он появится в списке обновлений через пару месяцев.

Главным изменением в браузере, безусловно, стал переход на рендер от Chromium. Это значит, что теперь он отображает страницы именно так, как это делает самый популярный в мире интернет-обозреватель Google Chrome. Конечно, Microsoft удалила из движка многие связи с Google и добавила свои, заодно сделав большой вклад в открытый проект Chromium.

Благодаря новому движку в Edge можно использовать расширения из Chrome, а разработчики могут создавать свои расширения и передавать их Microsoft.

В браузере появились новые интересные функции. К примеру, в Edge стал доступен режим Internet Explorer. При его использовании страницы открываются в новой вкладке как в IE. Это обеспечивает обратную совместимость для корпоративных сервисов, которые часто корректно работают лишь с IE. В обозримом будущем Microsoft не планирует отказываться от IE в Windows 10.

Другой интересной особенностью станет раздел «Коллекции». Он позволит собирать вместе ссылки, изображения, тексты и любую информацию в Сети, а также рассортировывать её в разные группы. Также появятся и новые функции приватности.

Получить новый Edge на Windows 10 можно будет автоматически посредством Windows Update. Он заменит собой старую версию. Для других платформ установку необходимо провести самостоятельно. Примечательно, что браузер доступен и для Windows 7, поддержка которой завершилась три дня назад.