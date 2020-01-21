Google готовится к отключению Chrome Apps

Компания Google представила график, по которому она будет прекращать поддержку приложений Chrome во всех операционных системах. Об этом компания впервые сообщала ещё в 2016 году.

В компании отметили, что Вэб, как платформа, показала большой прогресс по сравнению с 2013 годом, когда были запущены Chrome Apps. Прогресс современных браузеров и развитие Progressive Web Apps (PWA) привели к тому, что Вэб оказался в «в удобной позиции для решения подавляющего большинства пользовательских задач», что можно увидеть на успехе Figma и Google Earth.

В 2017 году Google удалила категорию Chrome Apps из Web Store. Теперь же она заявляет, что с марта 2020 года Chrome Web Store больше не будет принимать новые приложения Chrome, однако разработчики смогут обновлять существующие версии до июня 2022 года.

Google Chrome

В июне 2020 Google прекратит поддержку Chrome Apps на Windows, Macs и Linux. Однако пользователи Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade будут поддерживать весь текущий год.

В следующем году, в июне 2021, Google прекратит поддерживать Chrome Apps на Chrome OS, вместе с ключевыми API , такими как NaCl, PNaCl и PPAPI. Избранные клиенты получат опцию расширенной поддержки до июня 2022 года, когда Chrome Apps прекратят работать окончательно.

Компания уже представила сайт по миграции с Chrome Apps для разработчиков.