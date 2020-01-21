Samsung выпускает портативные SSD серии T7

Компания Samsung анонсировала новую линейку портативных твердотельных накопителей T7, которая придёт на смену линейке T5, выпущенной в 2017 году.

Новая серия SSD предлагает такой же максимальный объём, равный 2 ТБ, но вдвое большую скорость передачи данных, благодаря применению стандарта USB 3.2 Gen 2.

Так, новый интерфейс позволил поднять скорость чтения до 1050 МБ/с, а записи — до 1000 МБ/с. Максимальная скорость работы достигается при использовании SSD с интерфейсом NVMe.

Внешние SSD Samsung Portable T7 Touch

В модельном ряду Samsung подготовила два варианта: T7 и T7 Touch. Вторая версия имеет дополнительный фактор защиты в виде сканера отпечатков пальцев. Стандартно же накопитель предоставляет аппаратное шифрование AES 256-бит.

Накопители устанавливаются в алюминиевый корпус размерами 85х57х8 мм массой 58 грамм. На корпусе имеется светодиод для индикации активности.