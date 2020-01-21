Google облегчит поиск одежды

Компания Google внесла некоторые изменения в свой поисковый движок, чтобы облегчить пользователям выбор и покупку одежды. Теперь результаты поиска с разных сайтов будут собираться вместе, так, что пользователям не придётся проверять каждую ссылку.

Обновление весьма простое. Когда вы ищете по таким позициям, как обувь, одежда и так далее, вы получите результаты от множества разных продавцов, основываясь на популярности с учётом фильтров, уточняющих результаты. Когда вы находите желаемое, вы нажимаете на него, чтобы увидеть предложения от других продавцов, так что можно будет легко сравнить цены и доступные цвета по каждой позиции. Также при просмотре продуктов вам будут показаны аналогичные, так что вы сможете подобрать разные варианты, из похожих.

Оптимизации в поиске Google

Для наполнения результатами Google индексирует и организовывает продукты от более чем миллиона продавцов, регулярно обновляя информацию. Продукты индексируются аналогично результатам поиска, так что продавцам не нужно платить за эту услугу.

Выбор одежды от Google

Пока такой сервис доступен лишь на мобильных устройствах, однако Google планирует расширить список платформ и категорий продуктов.