Chuwi представляет самый маленький компьютер с поддержкой 4K

Китайский производитель микроэлектроники Chuwi представил компьютер LarkBox, который он характеризует как «самый маленький в мире мини ПК».

Компьютер LarkBox имеет размеры не больше яблока, однако он способен выводить контент в разрешении до 4K. При массе 127 грамм и габаритах 61x61x43 мм он «легче большинства телефонов на рынке». Учитывая размеры, такой компьютер можно легко взять с собой на работу, использовать как центр развлечений или же построить на его базе ПК всё-в-одном, прикрепив его к монитору через стандартный кронштейн VESA .

Миникомпьютер Chuwi LarkBox

Компьютер LarkBox оснащается процессором Intel N4100 с графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4 и SSD объёмом 128 ГБ. Также имеется слот MicroSD с поддержкой карт объёмом до 128 ГБ. Эти спецификации позволяют воспроизводить контент разрешением в 4K без каких-либо проблем.

Из интерфейсов LarkBox предлагает 2 порта USB Type-A, один USB Type-C, а также выход HDMI и аналоговый 3,5 мм порт для наушников. Имеется поддержка Bluetooth 5.0. О версии Wi-Fi ничего не сообщается.

К сожалению, цена на компьютер Chuwi LarkBox пока не называется.