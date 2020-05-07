Выпуск Half-Life: Alyx привёл к росту продаж шлемов VR

Согласно последнему отчёту Steam об используемом аппаратном обеспечении, собранному по апрельским данным, в мире резко возросло количество шлемов виртуальной реальности. По крайней мере, их больше подключено к платформе.

Рост числа подключенных к Steam шлемов VR за месяц составил 1 миллион, и обозреватели связывают этот рост с выпуском игры Half-Life: Alyx.

Статистика использования виртуальной реальности в Steam

Если посмотреть на график наличия шлемов VR у игроков Steam, то будет понятно, что последние годы их популярность росла с постоянной скоростью. На Новый год был небольшой скачок, связанный с подаренными шлемами, но в январе всё вернулось назад в ожидании новых игровых релизов.

И вот теперь, в апреле, шлемы виртуальной реальности были установлены у 1,91% игроков Steam. Это очень большое число людей. К примеру, в Steam есть 4,04 пользователей MacOS, то есть лишь вдвое больше, чем владельцев шлемов виртуальной реальности. Это значит, что в Steam есть около 2,7 миллиона игроков с VR. И всё это за один месяц.