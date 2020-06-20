Chuwi выпускает самый маленький компьютер
Китайский производитель электроники Chuwi представил финальные спецификации своего миникомпьютера LarkBox, который умещаясь в корпусе объёмом 0,6 литра претендует на звание самого маленького компьютера.
Машина LarkBox имеет габариты 61х61х43 мм. Конечно, это крупнее StickPC, однако в отличие от конкурента, основанного на Atom, решение Chuwi основано на процессоре Celeron J4115 (Gemini Lake Refresh). Этот процессор работает на базовой частоте 1,8 ГГц и 2,5 ГГц в режиме Boost.
Также машина использует 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и имеет накопитель объёмом 128 ГБ. При этом имеется возможность апгрейда накопителя при помощи слота M.2 2242, поддерживающего SSD объёмом до 1 ТБ, и карты памяти.
Что касается GPU, то пока о нём нет информации. Очевидно, будет использован встроенный ускоритель. В прошлом поколении процессоров Celeron J4105 имел графику UHD Graphics 600 с 12 исполнительными блоками частотой от 250 МГц до 750 МГц. Что ожидать от нового CPU, пока не понятно. Но явно, хуже не будет.
Из внешних интерфейсов предлагается использовать два порта USB 3.0 Type-A, порт USB Type-C, один HDMI и 3,5 мм аудиовыход. Имеется поддержка Bluetooth 5.0.
Компьютер Chuwi LarkBox поступит в продажу 23 июня по цене 200 долларов США.