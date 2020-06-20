Chuwi выпускает самый маленький компьютер

Китайский производитель электроники Chuwi представил финальные спецификации своего миникомпьютера LarkBox, который умещаясь в корпусе объёмом 0,6 литра претендует на звание самого маленького компьютера.

Машина LarkBox имеет габариты 61х61х43 мм. Конечно, это крупнее StickPC, однако в отличие от конкурента, основанного на Atom, решение Chuwi основано на процессоре Celeron J4115 (Gemini Lake Refresh). Этот процессор работает на базовой частоте 1,8 ГГц и 2,5 ГГц в режиме Boost.

Также машина использует 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и имеет накопитель объёмом 128 ГБ. При этом имеется возможность апгрейда накопителя при помощи слота M.2 2242, поддерживающего SSD объёмом до 1 ТБ, и карты памяти.

Chuwi LarkBox

Что касается GPU , то пока о нём нет информации. Очевидно, будет использован встроенный ускоритель. В прошлом поколении процессоров Celeron J4105 имел графику UHD Graphics 600 с 12 исполнительными блоками частотой от 250 МГц до 750 МГц. Что ожидать от нового CPU , пока не понятно. Но явно, хуже не будет.

Из внешних интерфейсов предлагается использовать два порта USB 3.0 Type-A, порт USB Type-C, один HDMI и 3,5 мм аудиовыход. Имеется поддержка Bluetooth 5.0.

Компьютер Chuwi LarkBox поступит в продажу 23 июня по цене 200 долларов США.