Графика AMD для смартфонов оказалась быстрее конкурентов

Компании Samsung и AMD в прошлом году объявили о заключении стратегического партнёрства, которое позволит графическому ядру RDNA появиться в мобильных процессорах Samsung.

И вот в Сеть уже просочились первые результаты этого сотрудничества. Оказалось, что новые GPU архитектуры RDNA заметно опережают по производительности решения Qualcomm Adreno 650.

AMD RDNA

На одном южнокорейском форуме были опубликованы сравнительные результаты тестирования этих графических процессоров. Так, Qualcomm Adreno 650 в бенчмарке GFXBench показал 123 к/с в тесте Manhattan 3.1, 53 к/с в Aztec Normal и 20 к/с в Aztec High.

В то же время графика RDNA показала 181 к/с в Manhattan 3.1 (прирост 47%), 138 к/с в in Aztec Normal (прирост 200%) и 58 к/с в Aztec High (прирост 190%).